Redação Jornal do Tocantins

A operação “Orange Couch” executada pela Polícia Civil no setor Lago Sul em Palmas, na manhã desta quarta-feira, 7, resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos e na prisão de um jovem de 19, integrantes de facção criminosa, caracterizados pela polícia como alta periculosidade, por crime de tráfico de drogas, e ato infracional análogo ao mesmo crime.

Os dois foram localizados por agentes da 1ª Divisão de Repressão a Narcóticos (1ª Denarc Palmas). O inquérito policial foi aberto para localizar um sofá de cor laranja que aparece em várias gravações onde os traficantes ostentam armas de fogo, dinheiro obtido pelo tráfico e morte de traficantes de facções rivais.

Ao identificarem a residência onde estaria o móvel, os policiais montaram uma campana próximo ao imóvel e flagraram uma pessoa ao sair da residência. Abordada pelos policiais, ela confessou ter acabado de comprar drogas no imóvel.

Os policiais entraram no local e localizaram os dois suspeitos em posse de dezenas de pedras de crack, várias porções de maconha prontas para venda, além de quantia em dinheiro obtido com a venda dos entorpecentes. Um dos suspeitos foi identificado como uma das pessoas que aparecem nos vídeos com ostentações.

Encaminhados para a 1ª Denarc, o maior acabou autuado por tráfico e associação para o tráfico e recolhido à Unidade Regional Penal de Palmas. O menor recebeu Boletim Circunstanciado de Ocorrência (BCO), por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.