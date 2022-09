Vida Urbana Faccionados são condenados a mais de 30 anos de prisão por matar homem que devia dinheiro Dos quatro envolvidos, dois serão julgados no próximo mês por auxiliar no homicídio e integrar a facção criminosa ‘Bonde do Maluco’

O Tribunal do Júri de Colinas do Tocantins condenou Jhonatan Rodrigues Cavalcante, conhecido como “pacote” a 20 anos e seis meses de prisão e Nadgeane Nunes a 12 anos de prisão. Conforme divulgado pelo Ministério Público (MP), Jhonatan é condenado por organização criminosa e homicídio qualificado, e Nadgeane por homicídio do gesseiro Warley Eterno da Silva, morto ...