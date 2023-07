Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 22 anos, acabou preso na madrugada deste sábado, 1º, em Palmas, suspeito por um duplo homicídio ocorrido em 13 de janeiro de 2022 na capital. Faccionado, conhecida pela alcunha de GG, também é investigado por outros três homicídios ocorridos em 2020 e 2021.

De acordo com a Polícia Civil, GG teria participação no assassinato de Giovanna Alessandra Ribeiro da Silva, 23 anos e Wenesph Freitas da Silva, 30 anos.

A prisão do suspeito foi cumprida por agentes da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP - Palmas) em uma pousada próximo ao Terminal Rodoviário de Palmas.

O corpo do casal, morto a tiros, foi encontrado em avançado estado de decomposição, parcialmente carbonizado em uma área de mata às margens da TO-030 no trecho entre Taquaralto e o distrito de Taquaruçu.

Ainda de acordo com a Civil, o crime ocorreu no contexto de disputa de poder entre facções criminosas. A polícia também informou que as vítimas tinham ficha criminal. Giovanna por roubo e furto qualificado em 2018 e 2021 e Wenesph por roubo em 2010 e tráfico de drogas em 2016.

Investigações

Uma motocicleta de Wenesph Silva, localizada em uma residência na quadra 406 norte cinco dias após o crime, de acordo com as investigações, teria auxiliado na localização de GG e ligação dele com o crime.

Os agentes constataram que o veículo foi retirado de um imóvel na região sul de Palmas, onde um comparsa de GG morava de aluguel.

Investigadores localizaram os pertences das vítimas, ouviram testemunhas e com imagens de câmeras de segurança comprovaram que um veículo de GG foi utilizado para deixar os corpos das vítimas na região de mata onde foram encontrados.