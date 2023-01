Vida Urbana Facção criminosa denunciada por assassinar um rival e tentar matar mais cinco em Xambioá Crimes ocorreram em novembro de 2022 em suposto acerto de contas entre as organizações com nove membros alvos de ação penal nesta quinta-feira, 19

O Ministério Público do Tocantins denunciou nesta quinta-feira, 19, nove pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que assassinou César Alessandro da Silva e Silva, de 21 anos, com disparos de arma de fogo no dia 18 de novembro de 2022 em Xambioá, norte do Tocantins. O crime teria sido motivado por um suposto acerto de contas entre facções rivais. Além d...