A Prefeitura de Porto Nacional publicou na última terça-feira, 31, o Decreto Municipal nº 158, que traz a antecipação das férias escolares na Rede Municipal de Ensino. A decisão é baseada em outro decreto que suspende, por tempo indeterminado, as atividades educacionais na cidade em razão da pandemia de coronavírus.

De acordo com a prefeitura, as férias estavam previstas de 1º a 31 de julho, passarão a ocorrer de 1º a 30 de abril para os 7.262 alunos matriculados no campo e na cidade, professores, coordenadores pedagógicos escolares, supervisores, orientadores, agentes administrativos (ASGs e merendeiras) efetivos, monitores de transporte escolar, auxiliar de sala, cuidadores, motoristas do transporte escolar e gestores das unidades escolares,

A medida foi tomada pelo município para evitar a possível disseminação do vírus causador da Covid-19, e ainda não prejudicar o ano letivo para os estudantes, já que não há data prevista para retorno das atividades em geral.

A decisão também cumpre o que foi determinado na portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020 do Ministério da Saúde, que declara situação de ‘emergência em saúde pública’ de importância nacional em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus.

O município também decretou ainda situação de emergência em saúde pública, suspendendo o funcionamento de serviços não essenciais.