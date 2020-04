Para garantir as medidas preventivas para evitar casos de Covid-19 e garantir mais recursos para combater o coronavírus, a Prefeitura de Peixe, cidade no Sul do Estado, por meio de decreto nesta quarta-feira, 1º, adiantou as férias escolares da rede municipal, suspendeu a temporada de praia e a festa do aniversário da cidade.

Segundo o prefeito José Augusto Bezerra Lopes, não é hora de flexibilizar. “Vamos manter nossa postura defensiva durante todo o mês de abril, que é um mês crucial para que a gente evite uma disseminação exacerbada da doença. Tomamos essas medidas baseados nas orientações oficiais da Organização Mundial da Saúde [OMS]", afirmou.

Em um decreto anterior, as aulas tinham sido suspensas para serem repostas futuramente. No entanto, o prefeito alegou que já foi perdido um número considerável de aulas. “Por isso adotamos agora a antecipação das férias. A medida interfere menos no calendário escolar, evitamos aglomeração de alunos justamente no pico de contágio, auxiliando na redução da curva de disseminação da doença", explicou o prefeito.

De acordo com a gestão, em abril, os estudantes da rede municipal receberão kits alimentícios para suprir a falta da merenda que representa, em muitos casos, a a refeição mais nutritiva do dia. A partir desta quinta-feira, 2, a prefeitura começa a entregar o primeiro lote de alimentos.

A gestão afirma que adquiriu 900 kits que a partir da próxima sexta, 3, começam a ser distribuídos pela Secretaria Municipal de Educação.

Conforme a prefeitura, o comércio só pode funcionar com medidas rigorosas de higiene e evitando a aglomeração de pessoas. A gestão explica que também restringiu o acesso a estrutura turística da cidade. Estão proibidos passeios para evitar a aglomeração de pessoas. ”Em razão da pesca esportiva, recebemos turistas de todos os Estados principalmente de São Paulo, que é um dos estados mais atingidos pela doença", explicou o prefeito.

A Vigilância Sanitária tem feito fiscalização ostensiva. A prefeitura informa que o órgão recebeu reforço de pessoal e veículo e tem o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Temporada de Praia

A temporada de praia com instalação de estrutura na Praia da Tartaruga também está suspensa. A gestão afirma que o orçamento para realização é de cerca de R$1,2 milhão e o investimento começa muito antes do período de férias. “A organização acontece com o planejamento da temporada, contratação de estrutura, shows e obtenção de licenças. Grande parte desse recurso é destinado por meio de emendas parlamentares. No entanto, precisamos neste momento redirecionar as emendas para a área da saúde", diz o prefeito, que também suspendeu a comemoração de aniversário da cidade, que ocorreria dia 20 de junho.