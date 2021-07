Vida Urbana Férias: como as crianças podem aproveitar esse momento durante uma pandemia? Especialista indica alternativas para os pequenos não sofrerem tanto no isolamento social

Se já é difícil para os adultos lidarem no campo familiar e profissional com as incertezas de um vírus que já matou milhares de pessoas no Brasil e ainda ter que viver em isolamento social, imagina como é para as crianças, que precisam entender tudo isso que está ocorrendo e ainda se adaptar a um calendário escolar caótico. Por causa da doença não podem se enc...