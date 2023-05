Neste sábado,13,a região central do estado sedia o Grand Prix de Ciclismo de Fátima, com inscrições abertas até a hora da prova para as categorias open, master (acima de 40 anos) e MTB Regional. O valor é de R$40 reais.

A competição será disputada formada pelas categorias MTB Regional, Master B e a categoria Open, e terá largadas a partir das 14h, 15h20 e 16h20 respectivamente, com uma hora de percurso na Avenida João Pires Querido, o circuito é fechado.

Em relação às premiações, o ciclista que ficar em primeiro lugar na Open e Master B receberá R$500 reais, cada competidor. Na categoria o MTB regional o valor é de R$250.

Conforme o organizador Vinicius Silva são esperados atletas das cidades de Porto Nacional, Paraíso, Alvorada e Minaçu, com cerca de 60 a 90 atletas na competição.

As inscrições custam R$40 por etapa e são feitas pelo Whatsapp do organizador, no número (63) 98123-6765 ou (63) 99982-7877, e presencialmente no dia da competição.

Confira abaixo a tabela completa de premiação para cada colocado:

OPEN 12+

1º lugar: R$ 500

2º lugar: R$ 300

3º lugar: R$ 200

4º lugar: R$ 150

5ª lugar: R$ 100

Master B 40+

1º lugar: R$ 500

2º lugar: R$ 300

3º lugar: R$ 200

4º lugar: R$ 150

5ª lugar: R$ 100

MTB Regional

1º lugar: R$ 250

2º lugar: R$ 150

3º lugar: R$ 100