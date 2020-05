Com informações do G1 Tocantins.

As Prefeituras de Fátima e Santa Rita do Tocantins determinaram o uso obrigatório de máscaras nos espaços públicos das cidades. As medidas têm o objetivo de prevenir a propagação da Covid-19.

Em Fátima, além das máscaras a gestão prorrogou até o dia 29 de maio a suspensão das atividades educacionais do município e suspendeu de jogos de bilhar, cartas e dominó na cidade. O cumprimento das medidas será fiscalizado pela Vigilância Sanitária do Município.

Já em Santa Rita, os estabelecimentos comerciais devem seguir a medida do uso das máscaras a partir desta segunda e o descumprimento pode causar multa e perda de alvará.

Além disso, todos os moradores da cidade devem usar máscara em espaços públicos como ruas, praças e estabelecimentos. Os inscritos no Cadastro Único e pessoas autodeclaradas carentes receberão as máscaras para proteção.