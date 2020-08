A Prefeitura de Fátima determinou o toque de recolher para o comércio das 20 até às 6 horas devido o rápido aumento no número de casos de Covid-19 no município. A medida tomada nesta segunda-feira, 3, teve um vídeo explicativo do prefeito Washington Vasconcelos, que também anunciou a aquisição de 2 mil testes rápidos e 500 kits para testes swab para agilização dos diagnósticos no município.

Conforme a gestão, a medida de toque de recolher proíbe a abertura de qualquer tipo de comércio neste período e os estabelecimentos podem sofrer pena policial em caso de descumprimento. “Foi necessário adotar medidas enérgicas para combater a proliferação do vírus em nossa cidade. Convocamos a adesão da comunidade nesta batalha”, enfatizou o prefeito de Fátima.

A cidade, segundo a Prefeitura, nesta segunda tinha 58 casos positivos, uma idosa de 66 anos está hospitalizada em unidade de terapia intensiva (UTI) em Palmas, além de duas mortes e outros 12 pacientes com sintomas suspeitos, que aguardam pelo resultado dos exames.

Lagoa da Confusão

A Prefeitura de Lagoa da Confusão também adotou algumas medidas para a prevenção da proliferação da doença. A administração decidiu proibir acampamentos e limitar o horário de funcionamento do comércio. O novo decreto publicado nesta segunda-feira, 3, tem duração de 15 dias e pode ser revogado ou prorrogado, dependendo da evolução da Covid-19.

O documento ainda autoriza os supermercados a funcionar somente de 6 às 19 horas com no máximo 10 pessoas. Já os restaurantes, lanchonetes, pizzarias e similares podem funcionar até 22 horas com distanciamento entre mesas e clientes. No caso dos bares e distribuidoras de bebidas, o horário de abertura é das 17 às 22 horas, sem som ambiente ou automotivo Além disso, as empresas podem continuar fazendo entregas até meia-noite.

Conforme o decreto, as academias devem ter os equipamentos afastados, as clínicas odontológicas precisam marcar horários dos pacientes, e os salões só podem funcionar com agendamento. A partir desta segunda também fica proibido acampar na cidade ou realizar qualquer tipo de aglomeração às margens de rios e lagos.

Os templos religiosos podem fazer celebrações desde que tenham somente 30% da capacidade das igrejas e as reuniões devem ter no máximo duas horas de duração. Também é obrigatório o uso de máscaras em estabelecimentos comerciais e o descumprimento pode gerar multas.