O Diário Oficial do Estado (DOE) deve trazer em sua publicação nesta quarta-feira, 22, a manutenção da jornada reduzida de seis horas dos servidores do estaduais. O decreto de nº 6.086 também vai manter suspensas as aulas em estabelecimentos de ensino públicos e privados (escolas e universidades) com sede no Tocantins.

A decisão ocorreu após reunião do Comitê de Crise para Prevenção da Covid-19 que ocorreu na última segunda-feira, 20. O revezamento de servidores e a jornada de trabalho reduzida, das 8 às 14 horas, prevalecem até o próximo dia 30 de abril. Já o trabalho remoto para servidores que integram o grupo de risco da Covid-19 fica em vigor até 29 de maio.

A suspensão das aulas será mantida até 30 de abril. Segundo informou o executivo estadual, as instituições e os estabelecimentos de ensino devem ficar atentas às orientações e normas para assegurar a reorganização do calendário escolar. O decreto assinado por Mauro Carlesse (DEM) também diz que as atividades em praças esportivas sob a gestão do poder público estadual ou de sua propriedade como estádios, ginásios ou qualquer outra praça ou equipamento de uso compartilhado, seguem suspensas.

As vedações para prestação de serviço de transporte coletivo urbano e rural, bem como o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, público e privado, que exceda à metade da capacidade de usuários sentados foram prorrogadas por tempo indeterminado. Eventos e reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, em que ocorra a aglomeração de pessoas seguem suspensos.