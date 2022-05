Vida Urbana Executivo Estadual decreta luto oficial pela morte do ex-prefeito de Palmas e Colinas, Odir Rocha Odir Rocha tinha 81 anos e e estava em tratamento contra o câncer há algum tempo; velório é realizado na Assembleia Legislativa

Atualizada às 09:29 O Governo do Tocantins decretou luto oficial por três dias pelo falecimento do ex-prefeito de Palmas e Colinas do Tocantins, Manoel Odir Rocha, o Odir Rocha, como era conhecido,. O luto está publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 4. Odir Rocha tinha 81 anos e estava em tratamento contra o câncer há algum tempo. A família do médico,...