Vida Urbana Excesso de velocidade e falta do cinto de segurança são as principais infrações aplicadas em Palmas Levantamento revela quantitativo de multas aplicadas manualmente pelos agentes e infrações gravadas por meio do monitoramento eletrônico

As principais infrações cometidas no trânsito municipal são por condutores flagrados dirigindo sem o uso do cinto de segurança e abuso de velocidade. Os dados são da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu). A pasta divulgou um comparativo com os números registrados de janeiro a junho de 2020 com o mesmo período deste ano. Conforme os dados, 3.28...