Informação G1 Tocantins

O relatório final sobre a queda do avião que estava com a delegação do Palmas Futebol e Regatas apontou que o excesso de peso pode ter causado o acidente que matou seis pessoas. A conclusão é do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

No dia 24 de janeiro de 2021, a aeronave de matrícula PT-LYG pegou fogo logo após a decolagem em Luzimangues, distrito de Porto Nacional (TO). Morreram o piloto Wgner Machado Júniro, o presidente do clube, Lucas Meira e quatro atletas do time:o goleiro Ranule, o lateral-esquerdo Lucas Paxedes, o zagueiro Nóe e o atacante Marcus Molinari.

A delegação seguia para Goiânia, onde a equipe enfrenta o Vila Nova pela Copa Verde.

De acordo com o relatório, finalizado no dia 30 de março, mais de dois anos depois do acidente, o avião não teria conseguido pegar altitude por causa do excesso de peso e caiu a 150 metros da cabeceira da pista. Os tanques de combustíveis localizados nas asas teriam colidido de forma simultânea no solo, o que provocou as chamas que consumiram toda a estrutura.

A investigação começou a analisar possíveis problemas na aeronave, e foi observado que “os motores e hélices apresentavam indícios de que estariam operando normalmente no momento em que ocorreu o impacto”, segundo trecho do relatório. Testemunhas também relataram que a princípio a decolagem não teve anormalidades, como barulhos ou fumaça.

Também foi apurada a condição psicológica do piloto Wagner Machado Júnior, e foi apurado que ele era um profissional cuidadoso e criterioso com as condições de voo. No dia do acidente, ele realizou todos os procedimentos de rotina que prepararam a aeronave para o trajeto.

Excluindo esses fatores, a Comissão de Investigação passou a analisar a situação do peso e balanceamento da aeronave. Levando em consideração o peso do avião, possível posicionamento das bagagens, peso da tripulação e passageiros e até a disposição dos ocupantes nas fileiras, foi concluído que o avião pode ter decolado com cerca de 300 kg a mais que o indicado pelo fabricante.

Testemunhas que viram o momento da decolagem também relataram aos investigadores que após a primeira tentativa em decolar, o movimento chamado arfagem, o trem de pouso voltou a tocar o solo. Isso pode configurar que pelo excesso de peso, o avião não conseguiu subir, precisando assim de mais velocidade.

Para calcular o peso total da aeronave, o Cenipa levou em consideração:Peso estimado das vítimas; Peso estimado das bagagens; Peso da aeronave; Peso do combustível.

Em uma segunda tentativa, por estar com o controle gravitacional alterado, pode ter ocasionado uma tendência de “cabrar” que é levantar o nariz do avião. Esse movimento pode ter feito com que o piloto perdesse o controle. Com a baixa altitude e a decisão de seguir com o voo acabou gerando o acidente que causou a morte de todos que estavam na aeronave.

No relatório final, o Cenipa não dá nenhuma recomendação de segurança. Mas afirma que a investigação de acidentes aéreos é feita com a intenção de prevenir ocorrências e não tem como objetivo apontar responsáveis.

O laudo afirma ainda que o aeródromo de onde o avião decolou estava em situação regular.

A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso segue sendo investigado pela 72ª Delegacia de Polícia de Luzimangues e mais informações serão passadas em momento oportuno.