Vida Urbana Excedentes do concurso da Polícia Militar pedem convocação para próximas etapas do certame Concurseiros defendem mudança na cláusula prevista no edital que impede 170 mulheres e 1.154 homens de figurar no cadastro reserva e realizar outras etapas do certame

Os excedentes do último concurso da Polícia Militar realizado em abril de 2021 pedem ao Governo do Tocantins a convocação para realização das próximas etapas do certame. Os representantes da comissão dos aprovados do concurso estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira, 21, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em Palmas. No total, 170 mulhe...