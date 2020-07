Vida Urbana Exame de sangue pode detectar Alzheimer até 20 anos antes dos sintomas Cientistas desenvolveram técnica para identificar a doença precocemente e com precisão pelo sangue, o que pode levar a diagnóstico laboratorial acessível da doença

Uma técnica que detecta no sangue pequenas quantidades de uma proteína fragmentada, ligada à doença de Alzheimer, pode levar a um exame simples que possibilita o diagnóstico anos antes de aparecerem os sintomas. O estudo foi publicado na terça-feira, 28, na revista científica Journal of Experimental Medicine e apresentado no mesmo dia na Conferência Internacional da A...