Vida Urbana Exame de DNA confirma que sangue encontrado nas botas de suspeito pertencia a casal idoso morto Suspeito preso em dezembro havia confessado crime que seria motivado por sua demissão da fazenda das vítima; exame pericial reforça a autoria do crime e auxiliará na denúncia e julgamento do caso

Após prova pericial, a Polícia Civil confirmou que o sangue encontrado nas botas do suspeito pertencia ao casal de idosos morto em uma chácara de Paraíso do Tocantins. A identificação ocorreu por meio do Laboratório de Genética Forense do Instituto de Criminalística por meio de exame de DNA. O principal suspeito está preso desde dezembro, tem 36 anos e era ex-funcionário d...