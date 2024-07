Vida Urbana Ex-vereador e pré-candidato morre após carro bater em árvore na TO-070 Elvis Maurício do Amaral, de 50 anos, morreu em acidente próximo a Formoso do Araguaia. Ele era da cidade de Mozarlândia(GO)

O ex-vereador e pré-candidato a vereador em Mozarlândia(GO) Elvis Maurício do Amaral, de 50 anos, morreu após bater o carro em que dirigia em uma árvore na TO-070, próximo a Formoso do Araguaia, região sudoeste do estado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o acidente aconteceu nesta terça-feira (9). Conforme a SSP, no carro qu...