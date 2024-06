Vida Urbana Ex-vereador da Ponte Alta do Bom Jesus é preso por ameaçar e agredir ex-companheira O homem não aceitava o término do relacionamento e passou a perseguir e ameaçar a mulher

Um homem de 40 anos, investigado por lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva, acabou preso no município de Taguatinga, região sudeste do estado, Na manhã de quinta-feira (27) A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. O suspeito, identificado como ex-vereador da cidade de Ponte Alta do Bom Jesus, era investigado por de...