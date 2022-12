Vida Urbana Ex-secretária da empresa de Carlesse pede absolvição na ação sobre esquema de propina do Plansaúde Acusada de movimentar e depositar dinheiro para o ex-governador, Gabriela Almeida nega ter agido para lavar dinheiro

Denunciada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) por constituição e integração de organização criminosa majorada e lavagem de dinheiro por 4 vezes junto ao ex-governador Mauro Carlesse (Agir) e mais 13 réus, Gabriela Almeida Carvalho, 29 anos, protocolou na segunda-feira, 21, a resposta à denúncia do Ministério Público no qual nega ter cometido crimes e pede sua a...