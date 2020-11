Vida Urbana Ex-primeira-dama do Estado, Dona Aureny morre em Brasília aos 94 anos Segundo informações postadas pelo filho, o deputado estadual Eduardo Siqueira Campos, Aureny Siqueira Campos morreu de insuficiência respiratória às 21h59 desta quinta-feira

A ex-primeira-dama do Tocantins, Aureny Siqueira Campos faleceu nesta quinta-feira, 12, às 21h59, em Brasília, vítima de uma insuficiência respiratória aguda. A confirmação surgiu no twitter, numa postagem do deputado estadual Eduardo Siqueira Campos (DEM), um dos seis filhos dela com o ex-governador Siqueira Campos (DEM), com quem Aureny perma...