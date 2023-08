O ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha (PSB), divulgou que o período em que ex-secretário de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais de Palmas, Edmilson Vieira das Virgens, de 60 anos, atuou ano de 2017 na Prefeitura de Palmas, se deu por indicação exclusiva e pessoal da prefeita Cínthia Alves Ribeiro Mantoan (PSDB).

O secretário foi preso em flagrante na quinta-feira, 10, suspeito de lavagem de dinheiro. A prisão ocorreu após a Polícia Federal encontrar mais de R$ 3 milhões em um imóvel que servia como esconderijo para várias bolsas e caixas cheias de dinheiros e jóias.

Segundo divulgado pelo ex-prefeito, a indicação ocorreu após a vitória eleitoral do segundo mandato de Carlos Amastha, “onde Cínthia passou a ser sua vice na chapa e indicou o ex-secretário Edmilson Vieira como sua cota pessoal, em razão do grau de amizade íntima e da extrema confiança que justificava ter pelo”.

Na época, Edmilson foi exonerado em 24 de outubro do ano de 2017.

O ex-prefeito Carlos Amastha renunciou ao cargo de prefeito para concorrer às eleições gerais de governador.

Ainda na quinta-feira, após a Polícia Federal deflagrar duas operações, a prefeitura anunciou no início da noite, a exoneração de Edmilson Vieira, titular da pasta e Maria de Fátima Pereira de Sena e Silva, gestora da Secretaria de Educação e Fernanda da Silva, secretária executiva também da Educação.

A operação

Na quinta-feira, 10, foram deflagradas duas operações policiais que investigam a prática dos crimes de contratação direta ilegal, corrupção e lavagem de dinheiro na gestão da prefeita de Palmas. São 14 mandados de busca e apreensão em Palmas, São Paulo e Brasília.

Em um dos contratos, por meio de dispensa emergencial, a prefeitura de Palmas contratou a empresa de Transporte Vila Rica Ltda no valor R$ 19.953.385,20 para atender 2.450 alunos da rede pública municipal que residem na zona rural de Palmas.

Depois da revelação do contrato, o Ministério Público anunciou que investigaria a contratação e o Tribunal de Contas do Estado apontou irregularidades e sugeriu sua suspensão.

Segundo estimativa da Polícia Federal, a investigação apura contratos de mais de R$ 30 milhões de reais. De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram a partir de denúncias que levantaram suspeitas sobre contratos irregulares na contratação dos kits pedagógicos para as escolas, sem passar por um processo de licitação e sobre a contratação de uma empresa de forma emergencial, também sem licitação, para o transporte escolar rural.

As operações foram nomeadas como "Segundo Plano" e "Plano Inserto", pois suspeita-se que as contratações não foram feitas com o propósito de melhorar a qualidade da educação ou o transporte escolar na cidade, mas com o objetivo oculto de permitir o enriquecimento ilícito dos envolvidos.

De acordo com a TV Anhanguera, um dos alvos é a ex-titular da Secretaria da Educação, Fátima Sena, que era executiva no ano passado, quando deixou o cargo para disputar a Câmara dos Deputados.