Vida Urbana Ex-prefeito de Miranorte morre por complicações da Covid-19 Zequinha viveu 47 anos em Miranorte e deixa a esposa Lúcia Maria e três filhos, Fernando, Leandro e Ludmilla

O ex-prefeito de Miranorte José Barbosa Teles, o Zequinha, 68 anos, morreu nesta quinta-feira, 15, por complicações da Covid-19. O Governo do Estado publicou uma nota lamentando a morte do ex-gestor. “Neste momento de luto e tristeza, externo as mais sinceras condolências aos familiares e amigos, pedindo a Deus que com toda a sua misericórdia dê o conf...