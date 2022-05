Vida Urbana Ex-prefeito de Gurupi é um dos alvos da nova fase da operação contra fraudes no transporte escolar Além do ex-prefeito Abdalla, alvo de busca e apreensão, há mais de 100 alvos que tiveram quebrados os sigilo bancário fiscal; saiba quem são

A segunda fase da Operação Catilinárias da Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira, 24, para apurar provável esquema criminoso e irregularidades na contratação de transporte escolar municipal, com recursos federais do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE), em seis municípios no sul do Estado durante os exercícios de 2013 a 2018 traz mais de uma centena d...