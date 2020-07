Vida Urbana Ex-prefeita de Peixe é condenada por improbidade administrativa Neila Pereira dos Santos vai ter que devolver mais de R$ 1 milhão, após ação proposta pelo MPTO

A ex-prefeita de Peixe, Neila Pereira dos Santos acabou condenada pela prática de improbidade administrativa, após deixar de declarar todas as contribuições destinadas à seguridade social e os valores relativos à contribuição do Pasep no exercício de 2009. A conduta ocasionou multas e juros e, consequentemente, causou lesão ao erário. A decisão do último dia 23 é r...