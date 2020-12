Vida Urbana Ex-PM acusado de matar advogado de Araguaína é transferido de Roraima para o Tocantins Wanderson Silva de Souza chegou em Palmas na madrugada e depois foi levado para Araguaína

Em voo com origem em Manaus (AM), chegou na madrugada desta sexta-feira, 18, no aeroporto de Palmas, o ex-policial militar do estado do Pará, Wanderson Silva de Souza, acusado de envolvimento na morte do advogado Danilo Sandes, em Araguaína em julho de 2017. Segundo o governo do Estado, o preso viajou acompanhado do delegado-chefe da 2ª Divisão de Homicídios e Prot...