Ex-PM acusado de matar advogado de Araguaína é capturado em Roraima após 13 meses foragido

Atualizada dia 3.12 às 9h23 Equipes da Polícia Federal e Polícia Civil dos estados do Tocantins e Roraima capturaram na manhã desta quinta-feira, 3, o ex-policial militar do estado do Pará Wanderson Silva de Souza, acusado de envolvimento na morte do advogado Danilo Sandes, crime que ocorreu em Araguaína no dia 29 de julho de 2017. Ele fugiu do 1° Batalhão da Polícia Milita...