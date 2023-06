Redação Jornal do Tocantins

Uma professora de 44 anos procurou a 6ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Colinas na tarde desta terça-feira, 27, para pedir medida protetiva de urgência contra o locutor Lázaro Meriche da Silva, preso horas antes em cumprimento a mandado de prisão preventiva por ameaças de morte.

Conforme registro policial, a mulher relatou ter se sentido ameaçada pelo locutor, ao ser citada em um dos vídeos gravados pelo ex-companheiro, que viralizaram no mesmo dia da prisão.

A professora contou ainda, como justificativa para o pedido, o receio de que, se for solto, o homem a procure para cumprir as ameaças de morte.

Em dezembro de 2019, a ex-esposa de Lázaro, com quem conviveu por cerca de 15 anos, procurou a delegacia e pediu medidas protetivas ao registrar ter sido ameaçada por ele, a quem a ex-mulher imputou atos violentos em razão do uso de entorpecentes.

De acordo com o relato desta terça, no processo de 2019 a Justiça concedeu a ela medida protetiva contra Lázaro Meriche, por ter recebido ameaças e xingamentos em uma via pública. Depois da medida o locutor não se aproximou mais da professora.