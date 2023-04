O ex-governador do Tocantins Marcelo Miranda (MDB) fez uma cirurgia no sábado, 15, para a retirada de um câncer de próstata, segundo divulgou o G1 Tocantins. Ele se recupera com a família em casa depois de receber alta, de acordo com o site.

O procedimento foi realizado em um hospital de Brasília (DF). No domingo, a ex-deputada federal Dulce Miranda, esposa de Marcelo, utilizou as redes sociais para postar um depoimento do marido. Segundo ele, o procedimento foi um sucesso.

De acordo com o depoimento, a cirurgia demorou cerca de 3h30min e foi um sucesso. “Quero transmitir esse sucesso para vocês, que cuidem porque um câncer não é fácil. Esse que fui acometido é um dos que sem não cuidasse poderia ter problema”, disse o ex-governador.

Ainda segundo o site, Dulce Miranda explicou que desde junho do ano passado o marido não vinha se sentindo bem. Em agosto de 2022, ele reclamava de muitas dores, cansaço por todo o corpo e indisposição, entre outros sintomas. Conforme a esposa, o diagnóstico foi confirmado há quase quatro meses, e não houve metástase.

Marcelo Miranda foi eleito governador do Tocantins por três vezes. Ele foi deputado estadual por outros três mandatos e também conseguiu se eleger para o Senado, mas acabou impedido de assumir.

Nas eleições de 2022 tentou uma vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa, mas não conseguiu se eleger.