Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil indiciou um ex-prefeito de Esperantina e um empresário local, por suspeita de fraude por tentarem simular uma licitação realizada em janeiro de 2015, para obra realizada por outro morador do município, de forma gratuita.

Diante das irregularidades constatadas em investigações, o ex-gestor e o empresário, se tornaram réus na quarta-feira, 19, por fraude de licitação e crime de responsabilidade.

De acordo com a Polícia Civil, o ex-prefeito e empresário se aproveitaram de uma obra de interesse público, realizada de forma gratuita e discreta por um morador da cidade, para fraudar uma licitação.

Os dois suspeitos indiciados simularam uma licitação no valor de R$ 101 mil e de acordo com a Polícia Civil, o empresário chegou a receber o valor de R$ 57 mil, pago pelo executivo municipal em 26 de fevereiro de 2015.

Ainda de acordo com as investigações, após abertura de inquérito e ajuizamento de ação civil pública por parte do Ministério Público, o executivo chegou a procurar o morador para reembolsá-lo pela obra, que negou a oferta.

O delegado Jacson Wutke comentou por meio da assessoria, sobre a oferta de reembolso, “negada pelo particular, já que, além de não possuir qualquer contrato com o ente público, teria realizado a obra de forma gratuita e espontânea”.

A pena máxima para as acusações oferecidas, de acordo com a civil, é de até 16 anos de reclusão.