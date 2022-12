Vida Urbana Ex-funcionário de clínica é indiciado por furtar R$9 mil dos ex-patrões durante festa de Natal Segundo as investigações, além da transferência, o suspeito teria comprado um aparelho celular e passagem aérea para o Rio de Janeiro (RJ) para passar o fim de ano

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) indiciou na tarde desta terça-feira, 27, o ex-funcionário de uma clínica médica, de 20 anos, pelo crime de furto qualificado. Ele teria supostamente desviado a quantia de R$9 mil de um casal de médicos. De acordo com as investigações, o ex-funcionário foi convidado para uma confraternização de Natal na casa de ami...