Ex-diretor do Presídio de Araguaína, preso em 2016 no Piauí, é demitido do cargo

O Governo do Estado demitiu o ex-diretor do Presídio de Araguaína, o policial Alysson Aguiar Alves, preso no ano de 2016 em Teresina (PI), após suspeita dele fazer parte de uma organização criminosa de roubos a bancos e carros fortes. Conforme a justificativa da demissão, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira, 18, Alysson cometeu infraç...