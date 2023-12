Vida Urbana Ex-companheiro esmurra atual namorado da ex e a ameaça em Pedro Afonso Estudante tem 22 anos e conseguiu medidas protetivas após representar criminalmente contra o autônomo de 25 anos, com quem teve uma filha de dois anos

O juiz plantonista 1ª Vara Criminal de Pedro Marcelo Eliseu Rostirolla impôs medidas protetivas a uma estudante de 22 anos após ameaças do ex-companheiro dela, um autônomo de 25 anos, neste sábado, 23. As medidas são: – proibição de se aproximar da vítima e testemunhas a menos de 200 metros; – não manter contato pessoal ou por meio de terceiro com ...