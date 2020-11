Vida Urbana Ex-colaborador do Grupo Jaime Câmara morre em decorrência de câncer no pulmão Justino Leite de Oliveira de 51 anos morreu nesta sexta-feira, 20; OJC se solidariza com a família e amigos

O ex-colaborador do Grupo Jaime Câmara (GJC) Justino Leite de Oliveira Neto, de 51 anos, perdeu a luta contra um câncer no pulmão e faleceu nesta sexta-feira, 20, em Araguaína. Justino atuava como representante do Jornal Daqui em Araguaína desde março de 2017, e há um ano fazia tratamento contra a doença. De acordo com informações da família, o velório ocorrerá neste ...