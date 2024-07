Vida Urbana Ex-cidade mais violenta do Brasil agora tem a polícia que mais mata Mais da metade das mortes violentas registradas em Jequié (BA) em 2023 foram causadas por ações policiais, aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública

A cidade de Jequié (370 km de Salvador) deixou o posto de cidade com maior proporção de mortes violentas do país em 2022 e no ano seguinte se tornou o município brasileiro com a polícia que mais mata. O cenário é apontado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, estudo divulgado nesta quinta-feira (18) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.