As estações de ônibus e a frota de transporte coletivo de Palmas passarão por desinfecção novamente. Dessa vez, participam da ação de limpeza militares do 22º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro no Tocantins, que apoiam o trabalho já realizado pela Prefeitura de Palmas. O objetivo é prevenir e minimizar a contaminação do novo coronavírus.

O trabalho começará a partir das 21 horas desta quinta-feira, 2, na Estação Javaé, em Taquaralto, seguindo para a Estação Karajás, no Aureny I e depois para a Estação Xerente, no Aureny III. O comunicado é comandante do batalhão, o tenente coronel Carlos Gabriel Brusch Nascimento.

No último dia 24, a Prefeitura de Palmas funcionários da MB Limpeza Urbana realizaram a lavagem da Estação Apinajé. A lavagem dos coletivos acontece todas as noites, após o recolhimento da frota, composta por 190 veículos. No último dia 31, o ministro Sérgio Moro autorizou a Força Nacional a atuar no combate ao coronavírus.