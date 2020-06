Vida Urbana Exército participa de campanha de doação de sangue em Palmas; PM também realiza ação em 5 cidades Soldados do 22º Batalhão de Infantaria doaram nesta terça-feira, 16, em lembrança a Campanha Nacional Junho Vermelho; cerca de 60 militares doarão nesta quarta-feira, 17

Um grupo de militares do 22º Batalhão de Infantaria (22° BI) realizam nesta terça-feira, 16, uma ação de doação de sangue em parceria com o Hemocentro do Tocantins. Esta ação está integrada à Campanha Nacional Junho Vermelho, que incentiva a doação de sangue. Ao longo de todo dia, a Unidade Móvel do Hemocentro Coordenador de Palmas permanecerá no quartel realiz...