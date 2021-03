Vida Urbana Eventos adversos graves representam 0,00007% das doses de vacinas aplicadas no Brasil Considerando um universo de 5,9 milhões de doses utilizadas, incluindo tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca/Oxford, foram notificadas 430 ocorrências desse tipo entre 18 de janeiro e 18 de fevereiro

Os eventos adversos considerados graves registrados no Brasil no primeiro mês de campanha de vacinação contra o coronavírus representam 0,00007% das doses aplicadas no período, mostra um relatório divulgado pelo Ministério da Saúde. Até agora não há confirmação de que eles tenham relação com os imunizantes. Considerando um universo de 5,9 milhões de doses utiliz...