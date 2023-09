O roteiro de atividades da delegação do Tocantins iniciou neste domingo, 10, às 8h30, com a oficina 'Salvaguardas e Direitos dos Povos Indígenas', ministrada pelo Instituto Puro Cerrado. Já na próxima terça-feira, 12, haverá audiência pública sobre o Fundo de Participação das Aldeias Indígenas (Fundo Cerrado), com parlamentares, entre outras atividades realizadas na III Marcha das Mulheres Indígenas, em Brasília, de 11 a 13 de setembro.

As etnias do Tocantins estarão estão na principal mobilização de mulheres indígenas do país que e é promovido pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga), sob o tema “Mulheres Biomas em Defesa da Biodiversidade pelas Raízes Ancestrais”.

De acordo com o Instituto Indígena do Tocantins (Indtins), a organização da delegação das mulheres indígenas do estado está sob a articulação do coletivo de mulheres do instituto com apoio de diversas entidades.

Além das atividades da organização do evento, a coordenação da delegação tocantinense articulou um amplo roteiro de atividades, que prevê oficinas de salvaguardas e de troca de saberes artesanais; fogueira sagrada; audiência pública com parlamentares; e rodas de conversa sobre economia solidária, soberania, segurança alimentar e desenvolvimento agrícola.

A previsão é que a maioria das mulheres tocantinenses cheguem à capital federal no sábado, 9. Do Tocantins, participam mulheres de várias etnias, como Krahô, Krahô-Kanela, Karajá, Xerente, Apinajé, Ava-Canoeiro, Xambioá, Javaé e Pankararu, que ficarão instaladas na Tenda das Mulheres do Tocantins, no Centro Cultural Funarte ou serão acolhidas em residências de colaboradoras da Marcha.

Elisatebe Xerente, membro do Coletivo de Mulheres no Indtins e coordenadora da articulação da Marcha no estado, afirmou por meio da assessoria que o evento é uma oportunidade de se fortalecer a luta por direitos, por meio do debate coletivo. “Estamos marchando até Brasília para ampliar politicamente as nossas vozes em temas importantes, como as violências e a falta de oportunidade que enfrentamos; a deterioração da nossa cultura, a insegurança alimentar, o meio ambiente e o marco temporal”, cita ela.

Sororidade

Além da estrutura de acampamento oferecida pela organização, as mulheres tocantinenses também têm acolhimento de grupo de mulheres da cidade. Estas receberão em suas casas mulheres da floresta, numa experiência de sororidade indígena. Haverá momentos de trocas entre elas, como na oficina de saberes artesanais e fogueira sagrada, onde haverá celebração e apresentações.