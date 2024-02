Vida Urbana Etapa de audição para inscritos no Coral Infantojuvenil da PM começa nesta segunda-feira, 26 Convocados deverão se apresentar no Quartel do Comando Geral, em Palmas

Começa nesta segunda-feira, 26, a etapa de audição dos inscritos no Coral Infantojuvenil da Polícia Militar (PM). A relação dos candidatos que tiveram as inscrições homologadas, com as datas e os horários das audições pode ser acessada aqui. O edital traz o deferimento das inscrições realizadas no período de 15 a 22 de fevereiro. Segundo o documen...