Vida Urbana Estupro de vulnerável: polícia procura por homem que fugiu com menina de 13 anos Testemunhas relatam que um trabalhador de Itacajá, de 21 anos, teria passado na fazenda onde trabalhava com a vítima apenas para apanhar pertences. Polícia pediu a prisão preventiva do suspeito

A Polícia Civil abriu um inquérito policial, na quinta-feira, 19, para investigar a suspeita de subtração de uma menina de 13 anos por um trabalhador rural de 21 anos de idade, que trabalhava em uma fazenda no município de Itacajá. O sumiço da menor ocorreu três dias antes, no dia 16. De acordo com o pai da vítima, que acionou a polícia, o sumiço ocorreu na Fazend...