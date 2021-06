Após tramitar no Estado do Pará e por duas comarcas do Judiciário do Tocantins, completa 5 anos sem julgamento neste domingo o estupro cometido contra duas meninas, então com 13 e 14 anos de idade, imputado ao jogador Jobson Leandro Pereira de Oliveira, 33.

Segundo a denúncia, na madrugada do dia 13 de junho de 2016, na "Chácara da Resenha", em Couto Magalhães, Jobson Leandro Pereira de Oliveira, 33, manteve conjunção carnal (sexo com penetração) com um adolescente então com 13 anos e com outra de 14 anos, o que pela lei brasileira é considerado estupro.

A denúncia, originalmente do Ministério Público do Pará tramitou por Colmeia (TO) e se encontra em Colinas (TO), acusa o jogador dos crimes de ameaça, disponibilização de fotografia pornográfica de uma adolescente na internet e oferecimento de bebida alcoólica a adolescente.

Dois amigos deles, Lucas Espindula Lima, 25 anos, e Gilvan de Miranda Alves, 34 anos, são réus na mesma ação pelo oferecimento de bebidas às adolescentes que frequentaram a “Chácara da Resenha”, em Couto Magalhães, a 283 de Palmas, no Noroeste do Tocantins.

Em caso de condenação, pelos crimes de estupro de vulnerável, a pena prevista é de 8 a 15 anos de reclusão. Pela divulgação de fotografia pornográfica de adolescente, a pena prevista é de 3 a 6 anos de reclusão.

Uma das meninas conseguiu o contato do jogador com uma amiga, de 14 anos, e insistiu para ir à chácara, onde outras três adolescentes de 14 anos, à época, foram levadas por Jobson e Lucas Espíndula Lima, 25 anos, uma adolescente com então 17 anos apontada como a namorada de Gilvan de Miranda Alves, 34 anos.

Ela confessou ter tido relações sexuais consensuais e sem efeito de bebida com Jobson em um quarto com cama de solteiro e de casal, ocupada pelos dois amigos do jogador e mais três garotas. Na confissão, a garota afirma que no amanhece o jogador se juntou ao grupo na cama de casal, onde estava a garota de 13 anos, apontada como vítima do jogador.

Enquanto dormia, a garota de 14 anos teve o rosto fotografado ao lado do pênis do jogador em fotografia divulgada em grupo de WhatsApp administrado por Jobson. Ao cobrar do jogador uma explicação por ter sido fotografada em cena pornográfica, a adolescente disse à polícia ter ouvido do jogar que ela “ficaria marcada” e iria "mandar um de seus amigos fazerem algo com ela".

O jogador chegou a ser preso em duas ocasiões por situações ligadas ao caso, mas desde 2017 responde ao processo em liberdade. Nesse tempo, ele jogou futebol defendendo clubes do Rio de Janeiro, Brasília, Pará e Paraíba. Em fevereiro deste ano terminou o contrato do jogador com o Campinense, time de Campina Grande (PA) e ele se mudou de volta para a Fazenda RR em Couto Magalhães, noroeste do Tocantins a 283 km de Palmas.

A ação penal ainda se encontra na fase de instrução. A audiência marcada no ano passado acabou suspensa em razão da pandemia de Covid-19. O caso tramita na 1ª Vara Criminal de Colinas do Tocantins e tem como juiz substituto José Carlos Machado.