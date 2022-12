Uma pesquisa com 218 mulheres professoras e alunas dos cursos de mestrado e doutorado de universidades dos estados da Amazônia Legal conclui que a desigualdade no acesso à tecnologia e o excesso de trabalho na junção de atividades acadêmicas e familiares vivenciadas no ambiente doméstico estão entre os principais impactos no ensino remoto de pós-graduação da região durante a pandemia de Covid-19.

Os resultados da pesquisa, de abordagem mista, caracterizada por ser um estudo exploratório e aplicado estão publicados na Revista Actualidades Investigativas en Educación, da Costa Rica, em versão na língua inglesa, na edição que circula de janeiro a abril de 2023. Assinam o texto, os pesquisadores Cícero da Silva (UFNT ), Fabiana Komesu (Umesp), supervisora da pesquisa, e Cédric Fluckiger, da Universidade de Lille (França).

A pesquisa lembra que após o fechamento das instituições para conter o avança da Covid-19, ações do governo deveriam ser suficientes para promover programas e apoiar o ensino remoto emergencial, como fornecimento de aparelhos e pacotes de internet a alunos sem acesso.

Os pesquisadores criticam a falta de orientação do Ministério da Educação nos primeiros meses da pandemia, pela falta de recursos e atrasos na implementação do programa, que não considerou as desigualdades no acesso à educação o que levou ao agravamento “das desigualdades educacionais”.

Para a pesquisa, eles coletaram informações de 218 mulheres, 100 delas professoras e 118 alunas, todas maior de 18 anos entre agosto e setembro de 2021.

A pesquisa constatou que nos cursos de pós-graduação na Amazônia Legal cerca de 1% das 218 pessoas pesquisadas usava a WiFi de terceiros ou por meio de aparelhos emprestados, isto é, tinham “acesso ocasional” à internet, o que não significa “acesso total”, além de acesso precário. Ou seja, uma complicação para a pesquisadora na hora de redigir uma tese ou uma dissertação.

De acordo com os dados da pesquisa, 80% das alunas e professoras tinham ao acesso à internet wifi em casa, e 2% usavam dados móveis de boa qualidade no celular. Já na residências de 16% delas a internet banda larga era de má qualidade e em 1% o acesso era com o celular e dados móveis de má qualidade.

De forma separada, entre as professoras, 87% tinham Internet banda larga de boa qualidade em casa, 11% internet banda larga ruim em casa era de 10,8%. Entre as alunas, respectivamente o percentual era 74% e 21%

“A desigualdade de acesso atinge também os mestrandos e doutorandos dessa região brasileira. Se considerarmos que os Cursos de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado possuem um número reduzido de alunos, em comparação ao universo de alunos, trata-se de um quantitativo significativo”, concluem.

Além da dificuldade de acesso a tecnologias digitais, outros entraves levantados na pesquisa que impactaram o ensino remoto, estão a pouca interação com colegas e próprias limitações pessoais na utilização das tecnologias digitais. Também há menção aos problemas de saúde mental e física.

O texto mostra que as mulheres que responderam à pesquisa enfrentaram muitos desafios no ensino remoto emergencial na pandemia. O principal deles o excesso de trabalho, inclusive o não remunerado, em casa, pela “ausência de limites entre atividades acadêmicas e familiares vivenciadas no ambiente doméstico”, como escrevem os autores.

Apesar disso, os autores apontam que sem as tecnologias digitais elas não poderiam participar de eventos , com lives, webinars, congressos e cursos, nem se reunir em grupos de pesquisadores e dar continuidade a aulas e às pesquisas.

“Em uma região geograficamente extensa e economicamente desfavorecida, como é o caso da Amazônia Legal brasileira, políticas públicas são fundamentais para a promoção de eventos e atividades de letramento”, concluem.

A pesquisa faz parte do pós-doutorado do professor da UFNT de Tocantinópolis, Cícero da Silva, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico (CNPq) e faz parte do estudo “Letramento digital no contexto da pandemia (e além): impactos na vida de professores e alunos dos Programas de Pós-Graduação da Região Norte do Brasil”, realizado na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), em José do Rio Preto (SP).