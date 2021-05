Vida Urbana Estudo indica que CoronaVac reduz mortalidade pela Covid em 97%; Pfizer, em 80% Além da mortalidade também foram analisados quantos casos foram registrados em pessoas vacinadas com as duas doses das vacinas e quando precisaram ser internadas em UTIs

A vacina CoronaVac consegue reduzir a mortalidade pela Covid-19 em 97% depois de 14 dias da 2ª dose. No mesmo período, a Pfizer reduz a mortalidade em 80%. Os dados são de um estudo preliminar realizado pelo Ministério da Saúde Pública do Uruguai e divulgados na quinta-feira (27). Os dados são comparados com pessoas não vacinadas. As inf...