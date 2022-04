Vida Urbana Estudantes são flagrados com drogas na Escola Estadual Dr. Joaquim Pereira, em Gurupi Segundo a Polícia Militar (PM), a suspeita ocorreu após fotos postadas em redes sociais de alunos exibindo um objeto semelhante a uma arma de fogo (simulacro) e cigarro, aparentemente, de maconha em sala de aula

Dois alunos do Colégio Estadual Dr. Joaquim Pereira da Costa, em Gurupi, região sul do Estado, foram flagrados, na manhã desta terça-feira, 19, com drogas dentro da escola. Segundo a Polícia Militar (PM), a suspeita ocorreu após fotos postadas em redes sociais de alunos exibindo um objeto semelhante a uma arma de fogo (simulacro) e cigarro, aparentemente, de mac...