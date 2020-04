Cinquenta estudantes vindos da Bolívia chegaram ao Tocantins nesta quarta-feira, 22, e passaram por testes rápidos, mas nenhum testou positivo para a Covid-19. O retorno ocorreu após a gestão estadual solicitar ao Ministério das Relações Exteriores a repatriação dos tocantinenses que estudam em países da América latina.

Em ação conjunta os alunos já viram da Bolívia, e na última segunda-feira, 20, um grupo de 60 estudantes chegou do Paraguai, todos também com testes negativo para a doença.

Conforme a gestão estadual, essa última ação ação ocorreu de forma conjunto com o país vizinho e os estudantes saíram na segunda-feira, 20, às 18 horas de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e chegaram a Palmas nesta quarta, às 9h50, em um ônibus e três vans, disponibilizados pelo Estado. O comboio contou com a escolta de viaturas da Polícia Civil.

Ao desembarcar em Palmas, os estudantes passaram no Hospital Geral de Palmas (HGP) para serem submetidos aos testes rápidos para o diagnóstico de Covid-19.

Protocolo

Conforme a Secretaria de Estado da Saúde (SES), uma equipe montou uma estrutura para receber os estudantes e, conforme desciam dos ônibus, os alunos recebiam uma senha, realizavam cadastros e preenchiam a ficha de isolamento, já que devem ficar em quarentena domiciliar ao chegarem a suas cidades. Em seguida, o teste rápido era realizado.

Conforme eram liberados os testes, os estudantes se organizaram nos micro-ônibus disponibilizados para retornarem aos seus municípios. Os testes foram concluídos às 11 horas.