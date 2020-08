Vida Urbana Estudantes podem ser inscrever para 200 vagas de estágio ofertadas pelo Estado até final de agosto Vagas de estágio remunerado para ensino médio, técnico e superior estão distribuídas em 14 municípios

Está aberto até a última semana de agosto o prazo para as inscrições no processo seletivo para o preenchimento de 200 vagas de estágio remunerado em 14 cidades tocantinenses. As oportunidades são oferecidas pelo Governo do Estado com cadastro a partir do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Ssão 93 vagas para estudantes de ensino médio em 13 municípios e 107 vagas ...