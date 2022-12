Vida Urbana Estudantes fazem neste domingo, 20, segunda etapa de provas do Enem 2022 No Tocantins, provas ocorrem em 31 municípios; participantes resolverão questões nas áreas de matemática e ciências da natureza; portões serão abertos às 12h, e fechados às 13h

Neste domingo, 20, ocorre o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, em 31 municípios do Tocantins. Os estudantes terão que resolver questões nas áreas de matemática e ciências da natureza que englobam química, física e biologia. Ao todo, serão 90 questões objetivas. Os participantes terão cinco horas para realizar as provas. A abertu...