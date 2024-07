Vida Urbana Estudantes fazem homenagem a adolescente que morreu em acidente de trânsito; VÍDEO Lanna Victoria Tavares da Silva, de 15 anos, morreu após uma batida entre duas motos em Colinas do Tocantins. Amiga dela também ficou ferida e em estado grave.

Parentes e amigos de Lanna Victoria Tavares da Silva, de 15 anos, prestaram homenagens à adolescente durante a cerimônia de sepultamento. O Colégio Militar do Tocantins João XXIII, onde ela estudava, publicou um vídeo do momento. A estudante morreu em um acidente de trânsito em Colinas do Tocantins. Segundo a Polícia Civil, a batida envolveu duas motos. Em ...