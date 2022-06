Vida Urbana Estudantes do IFTO protestam contra bloqueio de verbas e proposta que prevê cobrança de mensalidade O Instituto informou que o valor bloqueado será de pouco mais de R$ 3 milhões

Ocorreu nesta quinta-feira, 9, em Palmas, uma manifestação por estudantes do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e mobilização na Universidade Federal do Tocantins (UFT) contra o bloqueio de verbas às instituições, anunciado pelo Governo Federal. Estudantes do IFTO também se manifestam contra a PEC 206/2019, de autoria do deputado federal General Peternelli (PSL-S...